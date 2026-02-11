Видео
Киев уже должен готовиться к отопительному сезону, — депутат

Киев уже должен готовиться к отопительному сезону, — депутат

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 20:00
Отопительный сезон в Киеве — готовиться к зиме нужно сейчас
Пункты обогрева в Киеве. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Киевская власть должна уже начать подготовку к следующему отопительному сезону. В следующем году все дома в столице должны быть с отоплением.

Об этом заявила депутат от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Ситуация с теплоснабжением в Киеве

Ковалевская призвала киевскую власть создать оперативный штаб при Совете обороны города, который будет заниматься подготовкой к зиме. По ее словам это нужно делать уже сейчас, а столичная власть должна думать стратегически.

"Мы уже видим, что многие дома не смогут быть подключены к отоплению в этом году. Давайте сделаем так, чтобы в следующем году люди имели отопление и свет. Ситуация будет тяжелая и в следующем году, потому что разрушены три центральные теплоэлектростанции Киева. Но надо понимать масштаб катастрофы и как из нее выходить", — отметила депутат.

Напомним, ранее Кличко заявил, что Киев не может перейти на локальные источники тепла. Централизованная систему теплоснабжения столицы является крупнейшей в Европе и построена когда-то под большие ТЭЦ.

Также мы писали, что КГГА дает деньги на генераторы для многоэтажек. Речь идет о предоставлении целевых беспроцентных займов на время военного положения и еще в течение полугода после его завершения.


Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
