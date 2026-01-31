Видео
Главная Киев По всей столице отсутствует водоснабжение — "Киевводоканал"

Дата публикации 31 января 2026 12:13
Киевводоканал сообщил, что 31 января по всей столице отсутствует водоснабжение
Рабочие "Киевводоканала" устраняют причины аварии. Фото иллюстративное: "Киевводоканал"/Facebook

В связи с аварией в энергосистеме — во всех районах столицы отсутствует водоснабжение. В настоящее время энергетики и специалисты компании работают, чтобы как можно быстрее вернуть водоснабжение киевлянам.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала" в субботу, 31 января.

Читайте также:

Ситуация с водой в Киеве

По состоянию на 31 января водоснабжение отсутствует во всех районах Киева. Это произошло в связи с аварией в энергосистеме.

"На данный момент энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам", — отметил "Киевводоканал".

Специалисты компании дополнительно будут информировать о дальнейшем развитии ситуации с водой и сроки восстановления услуг.

Напомним, что министр энергетики Денис Шмыгаль посетил один из энергообъектов Киева, который пострадал от обстрелов РФ. Он сделал заявление о восстановлении энергетики в столице.

Ранее мы также информировали, что в Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения. Эти работы проводятся после после аварийных отключений из-за российских атак.

Киев авария водоснабжение вода энергосистема
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
