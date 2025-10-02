Видео
Главная Киев Водителя, избившего велосипедиста, судили по делу на 25 млн грн

Водителя, избившего велосипедиста, судили по делу на 25 млн грн

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:05
Прокуратура оспаривает ночной арест водителя, избившего велосипедиста в Киеве
Нападавший оставил велосипедиста без сознания на обочине дороги. Фото: кадр из видео

В Киеве прокуратура обжалует решение суда, который отправил под ночной домашний арест водителя Mercedes-Benz. Мужчина жестоко избил велосипедиста за замечание из-за неправильной парковки авто. Кроме того, подозреваемый уже был фигурантом громкого уголовного дела.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире программы "Київський час".

Читайте также:

Прокуратура против ночного домашнего ареста для водителя, который избил велосипедиста

По ее словам, прокуроры уже подали апелляционную жалобу. Она отметила, что расследование находится на начальной стадии, поэтому в деле возможно уточнение квалификации преступления. В частности, речь идет о статье об оставлении человека в опасности, ведь водитель оставил потерпевшего в бессознательном состоянии и уехал с места происшествия.

Кроме того, как оказалось, подозреваемый уже замечен и в других уголовных делах, в частности, на закупках для нужд военных.

"Я отмечу, что санкция статьи за тяжкие телесные повреждения предусматривает до восьми лет лишения свободы. Однако этот человек уже не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Можем отметить, что он является обвиняемым по другому делу, которое слушается уже в Деснянском районном суде Киева. Это дело о закупке формы для военных ТРО на 25 млн грн", — отметила Винокурова.

Напомним, инцидент произошел после того, как велосипедист сделал замечание из-за припаркованной на велодорожке машины. В ответ водитель несколько раз сильно ударил его по лицу, от чего пострадавший потерял сознание.

Водитель просто оттащил велосипедиста к обочине, после чего быстро уехал прочь. У 40-летнего киевлянина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Напомним, недавно на Львовщине жестоко битами избили ветерана войны. Полиция начала проверку.

Также в Киеве несколько дней назад произошла массовая драка.

Киев драка избиение травма водитель
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
