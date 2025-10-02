Прокуратура оспаривает ночной арест водителя, избившего велосипедиста в Киеве

Водителя, избившего велосипедиста, судили по делу на 25 млн грн
В Киеве прокуратура обжалует решение суда, который отправил под ночной домашний арест водителя Mercedes-Benz. Мужчина жестоко избил велосипедиста за замечание из-за неправильной парковки авто. Кроме того, подозреваемый уже был фигурантом громкого уголовного дела.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире программы "Київський час".
Прокуратура против ночного домашнего ареста для водителя, который избил велосипедиста
По ее словам, прокуроры уже подали апелляционную жалобу. Она отметила, что расследование находится на начальной стадии, поэтому в деле возможно уточнение квалификации преступления. В частности, речь идет о статье об оставлении человека в опасности, ведь водитель оставил потерпевшего в бессознательном состоянии и уехал с места происшествия.
Кроме того, как оказалось, подозреваемый уже замечен и в других уголовных делах, в частности, на закупках для нужд военных.
"Я отмечу, что санкция статьи за тяжкие телесные повреждения предусматривает до восьми лет лишения свободы. Однако этот человек уже не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Можем отметить, что он является обвиняемым по другому делу, которое слушается уже в Деснянском районном суде Киева. Это дело о закупке формы для военных ТРО на 25 млн грн", — отметила Винокурова.
Напомним, инцидент произошел после того, как велосипедист сделал замечание из-за припаркованной на велодорожке машины. В ответ водитель несколько раз сильно ударил его по лицу, от чего пострадавший потерял сознание.
Водитель просто оттащил велосипедиста к обочине, после чего быстро уехал прочь. У 40-летнего киевлянина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.
