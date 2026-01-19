Видео
Україна
Главная Киев Кому из киевлян советуют уехать из города — объяснение эксперта

Кому из киевлян советуют уехать из города — объяснение эксперта

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 16:45
Нужно ли киевлянам выезжать из города — эксперт дал разъяснение
Жители Киева возле полевой кухни. Фото: Reuters

Жителям Киева не грозит массовая эвакуация из-за перебоев с теплоснабжением. Временные рекомендации касаются только жителей около 30 многоэтажных домов, где длительное время не удается восстановить тепло.

Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 19 января.

Читайте также:

В Киеве не планируется массовая эвакуация

Рябцев отметил, что ситуация в городе остается контролируемой, и панику раздувать не стоит.

По словам эксперта, речь идет исключительно о временном переезде для тех, кто имеет такую возможность, до завершения ремонтных работ. Остальные киевляне могут оставаться в своих домах, ведь масштабной угрозы для населения пока нет. Он добавил, что энергетические службы активно работают над восстановлением теплоснабжения в проблемных домах, а в целом в городе обеспечена стабильная работа систем отопления.

"Никаких призывов уезжать из города никто не давал. Привлечены все рабочие бригады. Сейчас ситуация понемногу, но улучшается. Никуда ехать не нужно, никакой паники не нужно разводить", — сказал Рябцев.

Напомним, в одном из жилых комплексов Киева жители покидают свои дома из-за отсутствия отопления.

Ранее сообщалось, что к восстановлению теплоснабжения в столице привлекли бригады "Укрзализныци".

А также стало известно, какова ситуация с электроснабжением в Киеве по состоянию на 19 января.

Киев эвакуация теплоснабжение отопление энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
