В Киеве 9 августа не работают валидаторы — как оплатить проезд

В Киеве перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте
В наземном общественном транспорте в Киеве 9 августа временно перестали работать валидаторы. Оплатить проезд можно в городском приложении Киев Цифровой.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В Киеве не работают валидаторы
"По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Сейчас специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования", — говорится в сообщении.
Также в КГГА рассказали, что оплатить проезд в наземном общественном транспорте во время проблем с валидаторами можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой.
По словам ведомства, контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы.
О полном возобновлении работы валидаторов сообщат дополнительно.
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