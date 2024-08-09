В Киеве 9 августа не работают валидаторы — как оплатить проезд

Валидатор в автобусе. Фото: ЛГС

В наземном общественном транспорте в Киеве 9 августа временно перестали работать валидаторы. Оплатить проезд можно в городском приложении Киев Цифровой.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Сейчас специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования", — говорится в сообщении.

Также в КГГА рассказали, что оплатить проезд в наземном общественном транспорте во время проблем с валидаторами можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой.

По словам ведомства, контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы.

О полном возобновлении работы валидаторов сообщат дополнительно.