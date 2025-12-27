Удар по Киеву 27 декабря — какие последствия в Деснянском районе

Атака на Киев — в РГА раскрыли последствия в Деснянском районе
В Деснянском районе Киева после ночной атаки РФ 27 декабря ранения получили два человека. Кроме того, повреждены жилые дома.
Об этом сообщил председатель Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов в комментарии Новини.LIVE.
Последствия обстрелов в Деснянском районе Киева
Бахматов рассказал, что в Деснянском районе в результате обстрелов повреждены три дома, там выбито около 200 окон. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий и забивают окна в квартирах досками.
"В районе постепенно восстанавливают тепло и водоснабжение. Сейчас самая большая опасность — мороз и отсутствие отопления, над этим работают в первую очередь. Коммунальные службы уже закрывают окна ОСБ и пленкой, материалы предоставляют бесплатно. Подано около 100 заявлений на фиксацию повреждений. До конца дня планируют выполнить 90% работ", -- сказал председатель РГА.
В то же время он призвал жителей идти в укрытие во время воздушной тревоги. По его словам, рядом есть школа, лицей и поликлиника, но людей в убежищах значительно меньше, чем должно быть.
Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 559 воздушных целей. Основной удар был направлен на Киев и область.
Так, в Киеве есть разрушения в семи районах. В общем пострадали 32 человека и есть погибшие.
