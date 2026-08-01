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Главная Киев Погибшие, выбитые окна и сгоревшие автомобили: последствия атаки РФ в Дарницком районе Киева

Погибшие, выбитые окна и сгоревшие автомобили: последствия атаки РФ в Дарницком районе Киева

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 08:42
Обстрел Дарницкого района Киева 1 августа: фото последствий атаки РФ
Последствия атаки РФ на Киев в Дарницком районе. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Дарницком районе Киева в результате ночной атаки РФ погибли семь человек. Российский удар повредил жилые дома и уничтожил десятки автомобилей. Всего в результате обстрела столицы известно о девяти погибших и 28 раненых.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева, которая пострадала в результате российской атаки в ночь на 1 августа.

Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
Поврежденные автомобили на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева после атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия российского удара по Киеву в Дарницком районе

По данным ГСЧС, именно на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева погибли семь человек. По словам очевидцев, больше всего людей пострадало во время повторного российского удара.

Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі
Выбитые окна в доме на Здолбуновской. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

После первой атаки местные жители вышли на улицу, чтобы осмотреть повреждения, проверить свои автомобили и выяснить, что произошло. После этого последовал повторный российский удар.

Атака РФ на Київ
Выбитые окна в многоэтажке в результате удара РФ по Киеву. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Київ 1 серпня
Разрушения в результате атаки РФ на Киев в Дарницком районе. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Число пострадавших в настоящее время уточняется.

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На месте атаки зафиксированы значительные разрушения. В двух жилых домах выбиты окна и двери, а также повреждены десятки автомобилей, часть из которых полностью сгорела.

Атака РФ на Київ 1 серпня
Последствия обстрела Киева 1 августа 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный баллистический удар по Киеву. В результате атаки были повреждены жилые дома, школа, супермаркеты, автомойка, автомобили и другие объекты в нескольких районах столицы. Правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления РФ, а журналистка Новини.LIVE побывала на местах ударов.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 1 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибшие среди гражданского населения.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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