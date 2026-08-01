Обстрел Дарницкого района Киева 1 августа: фото последствий атаки РФ

Погибшие, выбитые окна и сгоревшие автомобили: последствия атаки РФ в Дарницком районе Киева
В Дарницком районе Киева в результате ночной атаки РФ погибли семь человек. Российский удар повредил жилые дома и уничтожил десятки автомобилей. Всего в результате обстрела столицы известно о девяти погибших и 28 раненых.
Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева, которая пострадала в результате российской атаки в ночь на 1 августа.
Последствия российского удара по Киеву в Дарницком районе
По данным ГСЧС, именно на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева погибли семь человек. По словам очевидцев, больше всего людей пострадало во время повторного российского удара.
После первой атаки местные жители вышли на улицу, чтобы осмотреть повреждения, проверить свои автомобили и выяснить, что произошло. После этого последовал повторный российский удар.
Число пострадавших в настоящее время уточняется.
На месте атаки зафиксированы значительные разрушения. В двух жилых домах выбиты окна и двери, а также повреждены десятки автомобилей, часть из которых полностью сгорела.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный баллистический удар по Киеву. В результате атаки были повреждены жилые дома, школа, супермаркеты, автомойка, автомобили и другие объекты в нескольких районах столицы. Правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления РФ, а журналистка Новини.LIVE побывала на местах ударов.
Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 1 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибшие среди гражданского населения.