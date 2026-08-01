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Головна Київ Загиблі, вибиті вікна та спалені автівки: наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва

Загиблі, вибиті вікна та спалені автівки: наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 08:42
Обстріл Дарницького району Києва 1 серпня: фото наслідків атаки РФ
Наслідки атаки РФ на Київ у Дарницькому районі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки РФ загинули семеро людей. Російський удар пошкодив житлові будинки та знищив десятки автомобілів. Загалом внаслідок обстрілу столиці відомо про дев'ятьох загиблих та 28 поранених.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва, яка постраждала внаслідок російської атаки в ніч проти 1 серпня.

Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
Пошкоджені автівки  на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва після атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки російського удару по Києву у Дарницькому районі

За даними ДСНС, саме на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва загинули семеро людей. За словами очевидців, найбільше людей постраждали під час повторного російського удару.

Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі
Вибиті вікна в будинку на Здолбунівській. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Після першої атаки місцеві жителі вийшли на вулицю, щоб оглянути пошкодження, перевірити свої автомобілі та з'ясувати, що сталося. Після цього стався повторний російський удар.

Атака РФ на Київ
Вибиті вікна у багатоповерхівці внаслідок удару РФ по Києву. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Київ 1 серпня
Руйнування внаслідок атаки РФ на Київ у Дарницькому районі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Кількість постраждалих наразі уточнюється.

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На місці атаки зафіксовано значні руйнування. У двох житлових будинках вибито вікна та двері, а також пошкоджено десятки автомобілів, частина з яких повністю згоріла.

Атака РФ на Київ 1 серпня
Наслідки обстрілу Києва 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 1 серпня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, школу, супермаркети, автомийку, автомобілі та інші об'єкти в кількох районах столиці. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ, а журналістка Новини.LIVE побувала на місцях ударів.

Новини.LIVE  також писали, що у ніч проти 1 серпня у Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблі серед цивільного населення.

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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