Обстрел Белой Церкви: оккупанты попали по кладбищу

Исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Киевской области Владимир Вовкотруб рассказал детали российского обстрела в субботу, 25 апреля. По его словам, были атакованы предприятия критической инфраструктуры, коммунальные, частные, а также кладбище. Сейчас ситуация в городе контролируемая.

Российский обстрел Белой Церкви 25 апреля

"Ситуация в городе сейчас контролируемая. У нас по городу стоят датчики, которые измеряют качество воздуха. Превышения уровня загрязняющих веществ в городе нет", — отметил Вовкотруб.

По его словам, пожары локализовали еще в 09:00. Сейчас на месте всех ударов работают специалисты.

Вовкотруб сообщил, что никто за помощью в больницу не обращался.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Вовкотруба, 25 апреля российские оккупанты атаковали Белую Церковь, в результате чего произошел масштабный пожар. Людей призвали не выходить на улицу.

А 16 апреля российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 60 — травмированы. В целом повреждения получили 13 локаций.