Миллионы на ремонт укрытий школ — чиновник РГА в Киеве получил подозрение

Бывший чиновник Шевченковской районной государственной администрации в Киеве переплатил более 1,8 млн гривен за ремонт школьных укрытий. Против чиновника направили обвинительный акт в суд.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 1 сентября.

Детали дела

В прокуратуре рассказали, что Управление образования Шевченковской РГА и частное предприятие в течение 2022-2023 годов заключили ряд договоров о ремонте укрытий в школах и садиках Шевченковского района города Киева.

Однако бывший руководитель инженерной группы не проверил соответствия объемов и стоимости выполненных строительных работ в школьном укрытии, в результате чего за выполненные работы переплатили почти 1,5 млн гривен, а цену ремонта по другому договору завысили более чем на 325 тыс. гривен. То есть в целом Управление образования переплатило за работы более 1,8 млн гривен бюджетных денег.

В результате ювенальные прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника. Его подозревают в служебной халатности.

Подозреваемому грозит заключение на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве чиновник получил подозрение за то, что начислял себе премии. Он нанес бюджету ущерб на более 700 тыс. грн.

Также мы сообщали, что на Киевщине объявили 42 подозрения из-за хищения 470 млн грн. Среди обвиняемых депутаты и чиновники.