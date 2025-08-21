Видео
Начислял себе премии — в Киеве чиновник получил подозрение

Начислял себе премии — в Киеве чиновник получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 16:35
Чиновник в Киеве сам себе начислял премии — получил подозрение
Обыски у чиновника. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Бывший руководитель одного из оборонных предприятий в Киеве безосновательно насчитал себе премий и доплат на более 700 тыс. грн. За это он получил подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 21 августа.

Читайте также:

Чиновник сам себе начислял премии

Правоохранители установили, что и.о. генерального директора госпредприятия полтора года безосновательно начислял и выплачивал себе премии и надбавки, которые не предусмотрены правительственным постановлением, регулирующим оплату труда руководителей таких предприятий.

Так, чиновник начислял себе выплаты "за весомый вклад в развитие предприятия", "за добросовестное выполнение служебных обязанностей, многолетний труд" и другие.

В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету нанесен более 700 тыс. грн убытков.

В результате правоохранители квалифицировали его действия как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам предприятия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, недавно подозрение получил руководитель КП "Плесо", который растратил миллионы из бюджетных средств.

Также мы писали, что два руководителя обществ в Киеве получили подозрения из-за отмывания денег при строительстве Подольского моста. Бюджет потерпел убытки на 160 млн грн.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
