Чиновник в Киеве сам себе начислял премии — получил подозрение

Бывший руководитель одного из оборонных предприятий в Киеве безосновательно насчитал себе премий и доплат на более 700 тыс. грн. За это он получил подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 21 августа.

Чиновник сам себе начислял премии

Правоохранители установили, что и.о. генерального директора госпредприятия полтора года безосновательно начислял и выплачивал себе премии и надбавки, которые не предусмотрены правительственным постановлением, регулирующим оплату труда руководителей таких предприятий.

Так, чиновник начислял себе выплаты "за весомый вклад в развитие предприятия", "за добросовестное выполнение служебных обязанностей, многолетний труд" и другие.

В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету нанесен более 700 тыс. грн убытков.

В результате правоохранители квалифицировали его действия как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам предприятия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

