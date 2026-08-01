Последствия баллистического удара РФ по Киеву: фоторепортаж

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киев в ночь с 1 на 1 августа 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву с применением баллистических ракет. В результате атаки погибли девять человек, еще как минимум 28 получили ранения. Полиция фиксирует последствия очередного военного преступления РФ.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с мест атаки.

Дом в Киеве, поврежденный в результате атаки РФ 1 августа 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска в очередной раз нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты. Под вражеской атакой оказались Дарницкий, Голосеевский, Днепровский, Печерский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

Последствия российского удара по Киеву. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

На местах работают все экстренные службы. На местах попаданий и падения обломков работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели, медики и психологи.

По данным полиции, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые постройки, школа, супермаркеты, автомойка и автомобили.

Дом после атаки РФ на Киев 1 августа 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

По состоянию на 07:00 известно о девяти погибших, среди которых — полицейский, находившийся на службе. Также по меньшей мере 28 человек получили ранения, среди них четверо детей в возрасте 13, 14 и 17 лет. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления РФ против мирного населения.

Спасатели работают на месте удара РФ в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в результате ночной атаки РФ на Киев в нескольких районах столицы возникли масштабные пожары и разрушения. Повреждены жилые дома, административные и нежилые здания, магазин, автомобили и другая инфраструктура.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 1 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и падение обломков, которые привели к пожарам, разрушениям и повреждениям жилых и нежилых зданий. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.