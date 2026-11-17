Спасатели устраняют последствия удара РФ по Киеву 17 ноября 2026 года. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Россияне в очередной раз нанесли удар по Киеву, раздавались мощные взрывы. В результате вражеской атаки погибли два человека, ещё один получил ранения. Также были повреждены нежилые здания в двух районах столицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС во вторник, 17 ноября.

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Спасатели извлекают людей из-под завалов после атаки РФ на Киев. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Последствия российской атаки на Киев

Сегодня, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Киев.

В Оболонском районе в результате российского удара погибли два человека. Еще один человек оказался заблокированным под завалами поврежденного нежилого здания. Сотрудники ГСЧС спасли пострадавшего во время ликвидации последствий атаки и передали его медикам.

Спасатели на месте удара РФ по Киеву. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Днепровском районе в результате удара по нежилому зданию возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

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Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что после ночной российской атаки 17 ноября была повреждена наземная инфраструктура киевского метро. Движение поездов на участке "Осокорки" — "Червоный хутор" временно приостановлено, пассажиров перевозят только по подземной части зеленой ветки — от "Сырца" до "Выдубичей". Из-за изменений в работе метро на остановках общественного транспорта образовались очереди, а все подземные станции продолжают работать в качестве укрытий.

Новини.LIVE писали, что в результате российского обстрела 17 ноября были повреждены Южный мост и теплосеть в Киеве. Без отопления остались 317 многоэтажных домов в Дарницком районе, коммунальщики уже ремонтируют сети.