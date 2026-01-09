Атака на Київ 9 січня — скільки людей загинули та отримали поранення

Термінова новина

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічної атаки загинуло четверо людей. Встановлено особи всіх жертв.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у п’ятницю, 9 січня.

Атака на Київ — що відомо про загиблих

Спочатку у соцмережах з’явилась інформація про п’ятого загиблого, проте згодом її спростували.

У Дніпровському районі загинула жінка 49 років та двоє чоловіків — 41 та 54 років. У Дарницькому районі російська атака забрала життя 56-річного медика, який приїхав допомагати постраждалим мешканцям багатоповерхівки.

Ще 26 людей дістали травми та тілесні ушкодження. Серед постраждалих п’ять рятувальників ДСНС, четверо медичних працівників та поліцейський.

Нагадаємо, що у частині Києва внаслідок немає електропостачання. Крім того, у столиці запроваджені аварійні відключення.

На обстріл вже відреагував президент Володимир Зеленський.