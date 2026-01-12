Видео
Главная Киев Різанина у школі Києва — поліція повідомила перші подробиці

Різанина у школі Києва — поліція повідомила перші подробиці

Ua
Дата публикации 12 января 2026 11:40
Різанина у школі Києва — поліція розкрила перші подробиці
Поліція та медики на місці різанини. Фото: кадр з відео

У Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство після нападу учня на вчительку та однокласника.

За даними правоохоронців, зранку дев'ятикласник у масці та касці забіг до класу і напав із ножем на 39-річну класну керівницю та 14-річного учня. Потерпілих із різаними та колото-різаними пораненнями госпіталізували. Після нападу підліток зачинився у вбиральні та завдав собі поранень.

Читайте также:

Усі учасники перебувають під наглядом медиків, обставини події з'ясовуються.

Новина доповнюється...

Киев
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
