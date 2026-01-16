Скільки в школах Києва триватимуть зимові канікули

Канікули в школах Києва продовжили — Шмигаль назвав дату
Дата публикации 16 января 2026 12:24
Діти граються на снігу. Фото: Інформатор
У Києві продовжили канікули для школірів. Вони триватимуть щонайменше до 1 лютого.
Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.
Реклама
Читайте также:
За словами міністра, відповідну постанову опублікують сьогодні.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама