РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено костюмерний цех

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Уночі в понеділок, 15 червня, росіяни атакували кіностудію імені Довженка в Києві. Унаслідок пожежі вигорів костюмерний цех. Там зберігалася найбільша костюмна колекція України: близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Наслідки удару по кіностудії імені Довженка вночі 15 червня

Росія атакувала кіностудію імені Олександра Довженка в Києві



Крім костюмерного цеху зазнали пошкоджень інші корпуси студії. На місці працюють рятувальники.

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