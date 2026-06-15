РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено костюмерний цех
Дата публикации 15 июня 2026 05:02
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Уночі в понеділок, 15 червня, росіяни атакували кіностудію імені Довженка в Києві. Унаслідок пожежі вигорів костюмерний цех. Там зберігалася найбільша костюмна колекція України: близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Наслідки удару по кіностудії імені Довженка вночі 15 червня
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Крім костюмерного цеху зазнали пошкоджень інші корпуси студії. На місці працюють рятувальники.
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