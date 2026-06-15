В Киеве и Киевской области прогремели взрывы: что известно об обстреле

Пожар в Киево-Печерской Лавре ночью 15 июня 2026 года. Фото: Евстратий Зоря/Facebook

В ночь на понедельник, 15 июня, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сохраняется угроза комбинированной атаки. После обстрела в столице горят автомобили.

Об этом сообщили начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и в Киевской ОВА, передает Новини.LIVE.

Обстрел Киева и Киевской области ночью 15 июня

По состоянию на 01:00, по информации Киевской ОВА, в регионе зафиксировали движение ударных беспилотников. Работала ПВО. Граждан призвали не фотографировать работу защитников и не пренебрегать правилами безопасности. В 01:01 Кличко отметил, что в столице раздаются взрывы.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины



Глава ГВА Ткаченко сообщил, что ночью есть угроза комбинированной атаки. На окраинах столицы зафиксировали вражеские БпЛА. В 01:06 он отметил, что в Оболонском районе в результате атаки горят автомобили.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 03:21 известно о 11 пострадавших в результате атаки на столицу. Восемь человек госпитализировали. Среди раненых — беременная женщина.

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Скриншот сообщений Тимура Ткаченко



В Подольском районе произошло возгорание в трехэтажном доме. В Оболонском районе горят многоэтажка и нежилое здание. В Шевченковском районе в течение 30 минут зафиксировали пять попаданий по гражданской инфраструктуре, в частности — в 25-этажное здание. Горят рынок и продуктовый магазин. Произошел пожар на территории Киево-Печерской Лавры — повреждения получили сооружения.

Скриншот сообщений Виталия Кличко

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 03:36 количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди раненых — пятилетний ребенок.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 04:00 количество пострадавших в столице достигло 18 человек. Госпитализировали 11 потерпевших. Раненая беременная женщина находится в больнице, а пятилетнему ребенку оказали помощь на месте.

ОБНОВЛЕНО: В 04:09 стало известно, что пострадавших уже 19. В больницах находятся 11 человек — трое из них в тяжелом состоянии. В Дарницком районе под ударом оказалась 25-этажка.

Где объявили воздушную тревогу

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:06 15 июня 2026 года

По состоянию на 01:06 воздушная тревога охватила большинство областей Украины. Кроме Киева и Киевской области, красные на карте воздушных тревог Житомирская, Черниговская, Николаевская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская области, а также части Херсонщины, Донетчины и Черкасчины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую ОВА и ГСЧС Киевской области сообщал, что в ночь на 4 июня под российским ударом оказался промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области. Вспыхнул пожар. Получил травмы водитель бензовоза. Пострадавшего госпитализировали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко писал, что в ночь на 2 июня Киев оказался под массированным ударом. Оккупанты направили на столицу ракеты и дроны. Десятки людей пострадали, были и жертвы.