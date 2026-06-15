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Главная Киев В Киеве и Киевской области прогремели взрывы: пострадавших более десятка

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы: пострадавших более десятка

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Дата публикации 15 июня 2026 01:07
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы: что известно об обстреле
Пожар в Киево-Печерской Лавре ночью 15 июня 2026 года. Фото: Евстратий Зоря/Facebook

В ночь на понедельник, 15 июня, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сохраняется угроза комбинированной атаки. После обстрела в столице горят автомобили.

Об этом сообщили начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и в Киевской ОВА, передает Новини.LIVE.

Обстрел Киева и Киевской области ночью 15 июня

По состоянию на 01:00, по информации Киевской ОВА, в регионе зафиксировали движение ударных беспилотников. Работала ПВО. Граждан призвали не фотографировать работу защитников и не пренебрегать правилами безопасности. В 01:01 Кличко отметил, что в столице раздаются взрывы.

Обстрел Киевщины ночью 15 июня 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины


Глава ГВА Ткаченко сообщил, что ночью есть угроза комбинированной атаки. На окраинах столицы зафиксировали вражеские БпЛА. В 01:06 он отметил, что в Оболонском районе в результате атаки горят автомобили.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 03:21 известно о 11 пострадавших в результате атаки на столицу. Восемь человек госпитализировали. Среди раненых — беременная женщина.

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Обстрел Киева ночью 15 июня 2026 года
Скриншот сообщений Тимура Ткаченко


В Подольском районе произошло возгорание в трехэтажном доме. В Оболонском районе горят многоэтажка и нежилое здание. В Шевченковском районе в течение 30 минут зафиксировали пять попаданий по гражданской инфраструктуре, в частности — в 25-этажное здание. Горят рынок и продуктовый магазин. Произошел пожар на территории Киево-Печерской Лавры — повреждения получили сооружения.

Обстрел Киева ночью 15 июня 2026 года
Скриншот сообщений Виталия Кличко

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 03:36 количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди раненых — пятилетний ребенок.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 04:00 количество пострадавших в столице достигло 18 человек. Госпитализировали 11 потерпевших. Раненая беременная женщина находится в больнице, а пятилетнему ребенку оказали помощь на месте.

ОБНОВЛЕНО: В 04:09 стало известно, что пострадавших уже 19. В больницах находятся 11 человек — трое из них в тяжелом состоянии. В Дарницком районе под ударом оказалась 25-этажка.

Где объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога ночью 15 июня 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:06 15 июня 2026 года

По состоянию на 01:06 воздушная тревога охватила большинство областей Украины. Кроме Киева и Киевской области, красные на карте воздушных тревог Житомирская, Черниговская, Николаевская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская области, а также части Херсонщины, Донетчины и Черкасчины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую ОВА и ГСЧС Киевской области сообщал, что в ночь на 4 июня под российским ударом оказался промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области. Вспыхнул пожар. Получил травмы водитель бензовоза. Пострадавшего госпитализировали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко писал, что в ночь на 2 июня Киев оказался под массированным ударом. Оккупанты направили на столицу ракеты и дроны. Десятки людей пострадали, были и жертвы.

Киев Киевская область обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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