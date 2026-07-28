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Главная Киев Нічні вибухи в Києві: що відомо про атаку

Нічні вибухи в Києві: що відомо про атаку

Ua
Дата публикации 28 июля 2026 01:02
Уночі 28 липня 2026 року в Києві пролунали вибухи
Термінова новина

Уночі у вівторок, 28 липня, у Києві пролунали вибухи. У столиці триває повітряна тривога. Її оголосили через ракетну та дронову небезпеку.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про реактивні БпЛА та ракету курсом на Київ, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи в Києві вночі 28 липня 

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:45. Тоді ж військові повідомили про реактивні БпЛА курсом на Ржищів або Обухів, але о 00:49 уточнили, що ворожі цілі змінили напрямок і наближаються з півдня до Києва. О 00:53 стало відомо, що через Київщину летить ракета на Макарів. 

Де оголосили повітряну тривогу вночі 28 липня

Станом на 01:02 повітряна тривога, крім Києва, триває в Київській, Сумській і Запорізькій областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Полтавщини, Черкащини, Харківщини та Донеччини.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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