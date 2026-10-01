Уночі 1 жовтня 2026 року РФ обстріляла Київ

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У ніч проти четверга, 1 жовтня, російські військові завдали ударів по Києву. Під обстрілом опинилися два райони столиці. Виникли пожежі. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Про це з посиланням на Київську міську військову адміністрацію передає Новини.LIVE.

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Обстріл Києва вночі 1 жовтня

У Солом'янському районі загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку, а в Оболонському районі — будівля складу. На іншій локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

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