Ракетний удар по Святошинському району Києва: загинули три покоління родини

Зруйнований будинок у Святошинському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі Києва російська ракета зруйнувала приватний будинок, внаслідок чого загорілася одноповерхова будівля площею близько 100 квадратних метрів. Під завалами загинули дві жінки, ще одна постраждала померла в кареті швидкої допомоги. Три покоління родини опинилися під завалами, вижив лише хлопець, який тієї ночі був у друзів.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій.

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Російська ракета зруйнувала приватний будинок

У Святошинському районі столиці вороже залізо влучило в одноповерховий приватний будинок. Через удар виникла масштабна пожежа, площа якої сягнула близько 100 квадратних метрів.

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: Новини.LIVE

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих. Ще одна постраждала померла дорогою до лікарні.

Вибухова хвиля також пошкодила близько десятка сусідніх будинків. У них вибило вікна та двері, зруйнувало дахи, а частина осель залишилася без комунікацій.

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Сусід загиблої родини про російську атаку

Мешканець одного із сусідніх будинків Ігор розповів, що від зруйнованої оселі його відділяло лише кілька метрів і паркан.

Наслідки ворожого влучання по Святошинському району. Фото: Новини.LIVE

"В перші хвилини прилетіло, взорвалося, загорілося. Окна повилітали, двері повилітали. Ну жуть, а що, як мені розказати? Це паніка, паніка. Кинулися в нас від осколків, теж криша загорілася", — розповів чоловік.

Загинули три покоління однієї родини

Місцева мешканка Лариса, яка знала родину, що проживала у зруйнованому будинку, розповіла, що внаслідок удару загинули три покоління.

Будинок зруйнований внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

"Три покоління. Тьотя Марія — 96 років, потім Оля — десь під 70 років і Женя — 46. Оля, кажуть, вона в швидкій померла. А хлопчик [родич загиблих — ред.] був у друзів, ночував і слава Богу, він живий", — розповіла жінка.

Також у Святошинському районі столиці розгорнули штаб допомоги. Мешканці пошкоджених будинків можуть звернутися туди для оформлення компенсації та отримання виплат за міськими програмами.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що у Вишгороді Київської області внаслідок масованої ракетної атаки РФ загинула дитина 2012 року народження. Російська ракета зруйнувала приватний житловий будинок, а під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили дитину під уламками.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російської атаки на Київ, яка тривала з вечора 29 до ночі 30 вересня, загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення. У столиці зафіксували руйнування та пожежі у чотирьох районах міста.