У ніч проти 4 жовтня 2026 року РФ обстріляла Києв

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У ніч проти неділі, 4 жовтня, російські військові атакували Київ. У Десянському районі впали уламки. Сталося займання на території нежитлової будівлі.

Про це з посиланням на Київську міську військову адміністрацію передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Києва вночі 4 жовтня

Повітряна тривога жовтого рівня у столиці тривала від 00:51 до 00:56. О 00:51 Повітряні Сили ЗС попередили, що над Київським водосховищем перебуває реактивний БпЛА, який летить у напрямку Вишгорода або Києва. О 00:52 військові зазначили, що безпілотник прямує на Троєщину.

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