В Киеве будут ездить двухэтажные автобусы

Сейчас решают лучший маршрут для этих автобусов

Осенью прошлого года Берлин подарил Киеву двухэтажные автобусы. Сейчас "Киевпасстранс" ищет лучшие маршруты для их запуска.

Об этом пишет БЖ.

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"Автобусам необходимо пройти процедуры регистрации и сертификации, получить соответствующее оборудование для функционирования электронного билета, GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения. Учитывая технические характеристики указанных автобусов, идет определение маршрутов, на которых планируется их задействовать", — заявили в "Киевпасстрансе".

Длительность ввода в эксплуатацию автобусов обусловлена именно техническими характеристиками транспортного средства. В "Киевпасстрансе" изучают всю транспортную сеть Киева, чтобы выбрать лучший маршрут для этих автобусов.

На предстоящий маршрут курсирования повлияют возможности автобусов заезжать на транспортные развязки и проезжать под всеми мостам. В планах сделать маршрут магистральным с минимальным количеством остановок для комфорта пассажиров, чтобы не пришлось часто подниматься и спускаться со второго этажа автобуса.

Сроки решения вопроса пока неизвестны, однако в компании заверили, что прилагают все усилия. Кроме того, в "Киевпасстрансе" добавили, что новые трамваи Татра-Юг будут менять старый транспорт на левом берегу Киева.

Напомним, в Киеве на два маршрута выйдут 13 автобусов. Столица их получила в начале января от международных партнеров.

Также мы писали, что в Киеве постепенно возобновляется движение электротранспорта. Совместными усилиями энергетиков и работников транспортных предприятий столицы 31 января будет восстановлен маршрут еще двух трамваев.