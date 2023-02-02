В Киеве будут ездить двухэтажные автобусы: что известно
Осенью прошлого года Берлин подарил Киеву двухэтажные автобусы. Сейчас "Киевпасстранс" ищет лучшие маршруты для их запуска.
Об этом пишет БЖ.
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"Автобусам необходимо пройти процедуры регистрации и сертификации, получить соответствующее оборудование для функционирования электронного билета, GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения. Учитывая технические характеристики указанных автобусов, идет определение маршрутов, на которых планируется их задействовать", — заявили в "Киевпасстрансе".
Длительность ввода в эксплуатацию автобусов обусловлена именно техническими характеристиками транспортного средства. В "Киевпасстрансе" изучают всю транспортную сеть Киева, чтобы выбрать лучший маршрут для этих автобусов.
На предстоящий маршрут курсирования повлияют возможности автобусов заезжать на транспортные развязки и проезжать под всеми мостам. В планах сделать маршрут магистральным с минимальным количеством остановок для комфорта пассажиров, чтобы не пришлось часто подниматься и спускаться со второго этажа автобуса.
Сроки решения вопроса пока неизвестны, однако в компании заверили, что прилагают все усилия. Кроме того, в "Киевпасстрансе" добавили, что новые трамваи Татра-Юг будут менять старый транспорт на левом берегу Киева.
Напомним, в Киеве на два маршрута выйдут 13 автобусов. Столица их получила в начале января от международных партнеров.
Также мы писали, что в Киеве постепенно возобновляется движение электротранспорта. Совместными усилиями энергетиков и работников транспортных предприятий столицы 31 января будет восстановлен маршрут еще двух трамваев.