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В небе над Киевом вечером заметили необычное явление

4 февраля 2023 20:44
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В небе над Киевом вечером заметили необычное явление
Люди могут наблюдать лунное гало
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В небе над Киевом увидели необычное явление. Вечером киевляне могут наблюдать лунное гало.

Об этом пишет Telegram-канал "ТыКиев".

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"Над Киевом увидели необычное явление. Вокруг месяца видны светящиеся яркие кольца. Это гало — оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах", — говорится в сообщении.

гало

гало

Явление гало

Гало — оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже — при других условиях. Самая распространенная форма гало — светлое, слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало (до 90). Подавляющее большинство их — редкие и наблюдаются только в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметное. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, наступлении влажных атмосферных фронтов.

Напомним, ученые объяснили, что ждет Землю без солнечного света.

Также мы писали, что ученым удалось узнать настоящий цвет Солнца. Как оказалось, цвет звезды совсем не желтый.

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