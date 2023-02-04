В небе над Киевом вечером заметили необычное явление

Люди могут наблюдать лунное гало

В небе над Киевом увидели необычное явление. Вечером киевляне могут наблюдать лунное гало.

Об этом пишет Telegram-канал "ТыКиев".

Подробности

"Над Киевом увидели необычное явление. Вокруг месяца видны светящиеся яркие кольца. Это гало — оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах", — говорится в сообщении.

Явление гало

Гало — оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже — при других условиях. Самая распространенная форма гало — светлое, слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало (до 90). Подавляющее большинство их — редкие и наблюдаются только в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметное. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, наступлении влажных атмосферных фронтов.

Напомним, ученые объяснили, что ждет Землю без солнечного света.

Также мы писали, что ученым удалось узнать настоящий цвет Солнца. Как оказалось, цвет звезды совсем не желтый.