В небе над Киевом вечером заметили необычное явление
В небе над Киевом увидели необычное явление. Вечером киевляне могут наблюдать лунное гало.
Об этом пишет Telegram-канал "ТыКиев".
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"Над Киевом увидели необычное явление. Вокруг месяца видны светящиеся яркие кольца. Это гало — оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах", — говорится в сообщении.
Явление гало
Гало — оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже — при других условиях. Самая распространенная форма гало — светлое, слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны.
Всего известно несколько десятков разновидностей гало (до 90). Подавляющее большинство их — редкие и наблюдаются только в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметное. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, наступлении влажных атмосферных фронтов.
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