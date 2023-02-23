В пяти медучреждениях Киева выявили факты подделки документов для уклоняющихся от призыва
В киевских медицинских учреждениях действовала преступная группировка, которая производила фальшивые справки для граждан призывного возраста. Благодаря этим справкам они могли уезжать за границу, избегая призыва.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Схема для уклоняющихся
Правоохранители разоблачили в медицинских учреждениях столицы преступную схему по фальсификации документов, с помощью которых граждане Украины уклонялись от призыва на военную службу.
В схему были привлечены как искавшие желающих получили липовые справки, так и работники различных структур — медицинских учреждений, экспертных комиссий и комиссии по проверке состояния военного учета.
Для "клиентов" производились фальшивые диагнозы и устраивалось фиктивное пребывание в стационаре якобы на лечении.
Кто и сколько
Всего в схему были привлечены 15 человек из пяти медицинских учреждений и врачебных комиссий.
Стоимость преступной "услуги" составляла три тысячи долларов США для одного человека.
Обыски и подозрение
Банду накрыли при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста.
Правоохранители провели 35 обысков по месту работы и проживания фигурантов дела.
В ходе обысков были обнаружены денежные средства, черновые записи, сведения о внесении фальшивых медицинских записей и т.п.
Фигурантов дела обвинили в незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Напомним, что в 2022 году больше всего случаев уклонения от армии дошли до суда в Закарпатской области (около 30%).
Наибольшее количество дел об уклонении от призыва (статья 336 УК "Уклонение от призыва по мобилизации") было зарегистрировано в марте - 282 производства. В дальнейшем количество дел колебалось в среднем на уровне 100 производств в месяц.
Фото: Pixabay