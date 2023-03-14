В Киевской области “накрыли” нарколабораторию, которая производила до 200 кг метадона ежемесячно
В Киевской области была обнаружена настоящая промышленная нарколаборатория в арендованном доме. За месяц она производила до 200 килограммов наркотика метадон.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Нарколаборатория в Киевской области
В Киевской области правоохранители обнаружили целую высокотехнологичную подпольную нарколабораторию.
Злоумышленник оборудовал ее в съемном доме.
Наркодельец установил современное оборудование, в частности промышленный химический реактор.
Объемы преступной деятельности
Как установило следствие, мощности подпольного цеха позволяли производить около 200 килограммов наркотика метадон ежемесячно.
Во время обыска правоохранители обнаружили в арендованном злоумышленником здании 50 литров метадона, находившегося на завершающем этапе синтеза.
Кроме того, были обнаружены лабораторное оборудование и прекурсоры, необходимые для изготовления наркотиков.
Общая стоимость изъятых препаратов на черном рынке составляет около 30 млн грн.
Рецидивист
Следствие выяснило, что владельца нарколаборатории уже задерживали в конце прошлого года.
После задержания в другом украинском регионе злоумышленник впоследствии вышел под залог, после чего переехал в Киевскую область, в город Борисполь, где и организовал новое производство наркотиков.
Напомним, в июле в Броварах Киевской области разоблачили лабораторию по изготовлению наркотиков и задержали ее организаторов. Изъято веществ на 1,2 млн. гривен.
Фото: Офис генерального прокурора