В Киевской области “накрыли” нарколабораторию, которая производила до 200 кг метадона ежемесячно

Злоумышленник во второй раз за неполный год попал в руки правоохранителей

В Киевской области была обнаружена настоящая промышленная нарколаборатория в арендованном доме. За месяц она производила до 200 килограммов наркотика метадон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Нарколаборатория в Киевской области

В Киевской области правоохранители обнаружили целую высокотехнологичную подпольную нарколабораторию.

Злоумышленник оборудовал ее в съемном доме.

Наркодельец установил современное оборудование, в частности промышленный химический реактор.

Объемы преступной деятельности

Как установило следствие, мощности подпольного цеха позволяли производить около 200 килограммов наркотика метадон ежемесячно.

Во время обыска правоохранители обнаружили в арендованном злоумышленником здании 50 литров метадона, находившегося на завершающем этапе синтеза.

Кроме того, были обнаружены лабораторное оборудование и прекурсоры, необходимые для изготовления наркотиков.

Общая стоимость изъятых препаратов на черном рынке составляет около 30 млн грн.

Рецидивист

Следствие выяснило, что владельца нарколаборатории уже задерживали в конце прошлого года.

После задержания в другом украинском регионе злоумышленник впоследствии вышел под залог, после чего переехал в Киевскую область, в город Борисполь, где и организовал новое производство наркотиков.

Напомним, в июле в Броварах Киевской области разоблачили лабораторию по изготовлению наркотиков и задержали ее организаторов. Изъято веществ на 1,2 млн. гривен.

Фото: Офис генерального прокурора