Пожар в отеле CityHotel Residence после атаки РФ на Киев: фото
В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела была повреждена крыша отеля CityHotel Residence в центре города.
Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE.
Пожар в отеле CityHotel Residence: фоторепортаж
В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля была повреждена крыша отеля CityHotel Residence в центре столицы. На месте возник пожар, который ликвидировали спасатели.
По информации ГСЧС, возгорание произошло на общей крыше семиэтажного жилого дома и здания отеля. Речь идет о CityHotel Residence, расположенном по адресу бульвар Тараса Шевченко, 4.
Известно, что CityHotel Residence располагается в историческом здании.
Новини.LIVE сообщали, что в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки произошел пожар на трех верхних этажах жилого многоэтажного дома. По предварительным данным, пострадавших нет, однако в полицию уже обратились владельцы поврежденных квартир. На месте продолжают работать спасатели, полицейские и взрывотехники, которые ликвидируют последствия обстрела.
Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве после массированной российской атаки открыли оперативные штабы помощи пострадавшим жителям в четырёх районах столицы. Там можно получить необходимую поддержку, консультации и информацию о дальнейших действиях. Также актуальные данные о доступной помощи для пострадавших можно найти в чат-боте "єОпора".
Читайте Новини.live!