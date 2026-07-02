Пожар в отеле CityHotel Residence после атаки РФ на Киев: фото

Пожар в отеле CityHotel Residence в результате удара РФ по Киеву 2 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела была повреждена крыша отеля CityHotel Residence в центре города.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE.

Пожар в отеле CityHotel Residence в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пожар в отеле CityHotel Residence: фоторепортаж

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля была повреждена крыша отеля CityHotel Residence в центре столицы. На месте возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Спасатели тушат пожар в отеле CityHotel Residence. Фото: Новини.LIVE

По информации ГСЧС, возгорание произошло на общей крыше семиэтажного жилого дома и здания отеля. Речь идет о CityHotel Residence, расположенном по адресу бульвар Тараса Шевченко, 4.

Известно, что CityHotel Residence располагается в историческом здании.

Последствия атаки РФ в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки произошел пожар на трех верхних этажах жилого многоэтажного дома. По предварительным данным, пострадавших нет, однако в полицию уже обратились владельцы поврежденных квартир. На месте продолжают работать спасатели, полицейские и взрывотехники, которые ликвидируют последствия обстрела.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве после массированной российской атаки открыли оперативные штабы помощи пострадавшим жителям в четырёх районах столицы. Там можно получить необходимую поддержку, консультации и информацию о дальнейших действиях. Также актуальные данные о доступной помощи для пострадавших можно найти в чат-боте "єОпора".