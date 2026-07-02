Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве работают штабы по оказанию помощи пострадавшим от атаки РФ: список адресов

В Киеве работают штабы по оказанию помощи пострадавшим от атаки РФ: список адресов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 12:49
Атака РФ на Киев 2 июля: адреса штабов по оказанию помощи
Спасатели помогают людям, пострадавшим в результате нападения РФ на Киев 2 июля 2026 года. Фото: Константин Либеров

В Киеве после ночной атаки РФ работают оперативные штабы по оказанию помощи пострадавшим. Их открыли в четырех районах столицы. Начальник КГВА Тимур Ткаченко обнародовал адреса штабов, график их работы и контакты для обращений.

Об этом сообщает Новини.LIVE в четверг, 2 июля.

Адреса штабов помощи пострадавшим от атаки РФ на Киев

В Киеве продолжается ликвидация последствий массированного российского нападения. Для жителей, пострадавших в результате обстрелов, развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь и консультации.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, во время ночной атаки российские войска применили различные виды вооружения, а основная часть ударов пришлась на жилой сектор столицы. По состоянию на момент публикации новости подтверждена гибель 17 человек, ещё несколько киевлян числятся пропавшими без вести. На местах продолжаются аварийно-спасательные работы, к которым привлечены все необходимые службы и волонтеры.

Адреса штабов, график их работы и контакты для обращений в Киеве:

Читайте также:

Дарницкий район

  • Адрес №1: ул. Ялинковая, 23;
  • Адрес №2: ул. Новодарницкая, 27-а;
  • График работы: до 19:00;
  • Телефон для справок: 068 147 32 06.

Голосеевский район

  • Адрес: просп. Голосеевский, 27;
  • График работы: до 19:00;
  • Телефоны для справок: 095 494 69 31; 095 494 69 67.

Шевченковский район

  • Адрес: ул. Александра Довженко, 14 (дошкольное учебное заведение № 112);
  • График работы: до 19:00;
  • Телефоны для справок: 050 678 97 42 (Валентина); 050 380 02 45 (Дмитрий).

Печерский район

  • Адрес: ул. Иоанна Павла II, 14/21 (Академический лицей № 47);
  • График работы: до 20:00;
  • Телефоны для справок: 067 500 27 12 (Александр); 066 833 38 78 (Татьяна).

Кроме того, актуальную информацию о работе штабов, а также о других видах поддержки для пострадавших можно получить в чат-боте єОпора.

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева продолжается поисково-спасательная операция после прямого попадания ракеты в жилой дом. По данным ГСЧС, по меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают расчищать завалы.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве 3 июля объявили День траура по жертвам самой массированной российской атаки на столицу. В городе будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации