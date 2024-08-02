Кличко предлагает жестко наказывать за уничтожение памятников культурного наследия — суммы штрафов

Разрушенный дом Сикорского в Киеве. Фото: KYIVMAPS

Киевские власти хотят иметь эффективные механизмы для защиты объектов культурного наследия от недобросовестных владельцев старинных построек. Для этого депутаты разработали и зарегистрировали соответствующий законопроект об изменениях в Закон Украины "Об охране культурного наследия".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook в пятницу, 2 августа.

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Кличко отметил, что зарегистрированный законопроект необходим, и важно, чтобы депутаты приняли его в ближайшее время.

Он подчеркнул, что изменения в закон помогут не только Киеву, но и другим городам защитить объекты культурного наследия.

Киевский мэр добавил, что это уже вторая инициатива от столичных властей.

"Прошлый законопроект, который подавали, был принят в 2018 году только в первом чтении, депутаты к нему так и не вернулись, а затем сняли с регистрации. Поэтому мы снова обратились с законодательной инициативой", — говорится в сообщении.

Заброшенный дом Миллера в Киеве. Фото: Главком

Какие изменения предлагают:

возможность принудительного выкупа памятников культурного наследия в коммунальную собственность, если владельцы своими действиями способствуют их уничтожению

увеличение размера штрафных санкций в отношении субъектов хозяйствования за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия

порядок возмещения вреда нанесенному памятнику культурного наследия.

Кроме того, в законопроекте предлагается значительно увеличить штрафы, поскольку сейчас максимальная сумма взыскания составляет 17 000 гривен.

"Предлагается нижний предел штрафных санкций установить на уровне 15 млн гривен. А максимальный, или в случае совершения правонарушения повторно — на уровне 30-91 млн гривен", — подчеркнул Кличко.

Разрушенный дом Лунина в Киеве. Фото: MAPIO

Также предложены изменения в другие законы по совершенствованию механизмов защиты культурного наследия и ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия:

расширение перечня составов уголовных и административных правонарушений, что максимально охватывает негативные практики в этой сфере

усиление строгости санкций за уголовные и административные правонарушения в сфере охраны культурного наследия

введение уголовной ответственности за военные преступления против культурного наследия.

"Если депутатам действительно болит эта тема и они понимают свою ответственность тоже, то рассмотрят и примут зарегистрированные законопроекты в ближайшее время", — подытожил Кличко.