Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Правительство выделило более 3 млрд грн на восстановление Вишневого после российской атаки

Правительство выделило более 3 млрд грн на восстановление Вишневого после российской атаки

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 22:30
Правительство выделило более 3 млрд грн на восстановление Вишневого и создало восстановительные бригады
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Кабинет министров Украины выделил более 3 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий одной из самых массированных российских атак на Киевскую область. Средства будут направлены на восстановление города Вишневое.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

В Украине создадут национальные бригады восстановления

По словам министра, в ходе российского удара были повреждены 280 жилых домов, из которых 253 — частные и 27 — многоквартирные. Выделенное финансирование будет направлено на восстановление жилья, капитальный ремонт поврежденных зданий, восстановление инженерных сетей, а также выплату компенсаций по программе "єВідновлення".

Кроме того, правительство утвердило порядок создания национальных восстановительных бригад, которые будут помогать громадам оперативно ликвидировать последствия российских атак. В состав таких бригад будут входить специалисты предприятий, имеющие опыт проведения аварийно-восстановительных работ, а их деятельность будет координировать "Укрзализныця". Бригады будут привлекаться к восстановлению поврежденных жилых домов, а также объектов тепло-, водо- и электроснабжения.

По словам Кулебы, новый механизм должен сократить время ликвидации последствий обстрелов и усилить возможности громад быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной российской атаки в Вишневом погибли девять человек, ещё 29 получили ранения. Значительные разрушения понесли жилые дома и гражданская инфраструктура.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 8 июля российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками на Киев. В результате удара были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Киевская область восстановление война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации