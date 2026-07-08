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Головна Київ Уряд виділив понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після російської атаки

Уряд виділив понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після російської атаки

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 22:30
Уряд виділив понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого та створив бригади відновлення
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Київщини

Кабінет Міністрів України спрямував понад 3 млрд гривень із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків однієї з наймасованіших російських атак на Київську область. Кошти спрямують на відновлення міста Вишневе.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

В Україні створять національні бригади відновлення

За словами міністра, під час російського удару було пошкоджено 280 житлових будинків, із яких 253 приватні та 27 багатоквартирних. Виділене фінансування використають на відбудову житла, капітальний ремонт пошкоджених будівель, відновлення інженерних мереж, а також виплату компенсацій за програмою "єВідновлення".

Крім цього, уряд затвердив порядок створення національних бригад відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських атак. До складу таких бригад входитимуть фахівці підприємств із досвідом аварійно-відновлювальних робіт, а їхню діяльність координуватиме Укрзалізниця. Бригади залучатимуть до відновлення пошкоджених житлових будинків, а також об'єктів тепло-, водо- та електропостачання.

За словами Кулеби, новий механізм має скоротити час ліквідації наслідків обстрілів і посилити можливості громад швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

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Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок масованої російської атаки у Вишневому загинули семеро людей, ще 29 отримали поранення. Значних руйнувань зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 8 липня російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками на Київ. Внаслідок удару пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Київська область відновлення війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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