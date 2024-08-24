Зеленский вручил украинским летчикам почетное отличие

Владимир Зеленский вручает ленту к боевой хоругви 40 бригады тактической авиации. Фото: Facebook 40 бригады

По случаю 33-й годовщины Независимости Украины 40-й бригаде тактической авиации присвоено почетное наименование "Призрак Киева" с вручением почетной ленты к боевой хоругви из рук Президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония прошла на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в субботу, 24 августа.

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"Это почетное наименование — отличие высшей доблести, мужества и патриотизма, которые являются заслугой каждого военнослужащего бригады и всех летчиков Воздушных Сил, кто в первые часы и дни сражался в небе Киева с оккупантом ценой своей жизни", — говорится в сообщении.

Лента на боевой хоругви бригады. Источник: Facebook 40 бригады

Летчики добавляют, что бригада выполняет задачи в самых горячих местах украинской обороны. Среди летчиков бригады пять Героев Украины, из которых четверо получили звание посмертно.

"Выиграв битву за Киев, и прогнав вражеские самолеты из украинского воздушного пространства, защитники Украины вступили на воздушную оборону и боевое дежурство по всем стратегическим направлениям", — говорится в сообщении.

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Летчики на строении. Источник: Facebook 40 бригады

Отметим, что "Призрак Киева" — сборный образ военных летчиков бригады, когда бригада вступила в воздушные бои над Киевом, и сбила за 18 дней после начала вторжения России, по меньшей мере 20 вражеских самолетов, в том числе — транспортный самолет Ил-76 с десантом.

В составе этой бригады служили: