Зеленский вручил украинским летчикам почетное отличие

Зеленский вручил боевым летчикам памятную ленту "Призраки Киева" — детали
По случаю 33-й годовщины Независимости Украины 40-й бригаде тактической авиации присвоено почетное наименование "Призрак Киева" с вручением почетной ленты к боевой хоругви из рук Президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония прошла на Софийской площади в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба бригады в субботу, 24 августа.
Зеленский вручил почетную ленту "Призракам Киева"
"Это почетное наименование — отличие высшей доблести, мужества и патриотизма, которые являются заслугой каждого военнослужащего бригады и всех летчиков Воздушных Сил, кто в первые часы и дни сражался в небе Киева с оккупантом ценой своей жизни", — говорится в сообщении.
Летчики добавляют, что бригада выполняет задачи в самых горячих местах украинской обороны. Среди летчиков бригады пять Героев Украины, из которых четверо получили звание посмертно.
"Выиграв битву за Киев, и прогнав вражеские самолеты из украинского воздушного пространства, защитники Украины вступили на воздушную оборону и боевое дежурство по всем стратегическим направлениям", — говорится в сообщении.
40 бригада тактической авиации ВС ВСУ — что известно
Отметим, что "Призрак Киева" — сборный образ военных летчиков бригады, когда бригада вступила в воздушные бои над Киевом, и сбила за 18 дней после начала вторжения России, по меньшей мере 20 вражеских самолетов, в том числе — транспортный самолет Ил-76 с десантом.
В составе этой бригады служили:
- капитан ВС ВСУ Андрей Пильщиков с позывным "Джус";
- майор ВС ВСУ Вячеслав Минка;
- майор ВС ВСУ Сергей Проказин;
- майор ВС ВСУ Степан Тарабалка.
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