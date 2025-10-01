Видео
Главная Киев Принцесса Анна неожиданно прибыла в Киев — какова цель визита

Принцесса Анна неожиданно прибыла в Киев — какова цель визита

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 10:42
Британская принцесса Анна приехала в Украину
Президент Украины и принцесса Анна в Киеве 1 октября 2025 года. Фото: Reuters

Принцесса Анна, сестра короля Великобритании Чарльза III, приехала в Украину с необъявленным визитом. Британская принцесса встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информируют Reuters и Sky News со ссылкой на Букингемский дворец в среду, 1 октября.

Принцесса Анна и Елена Зеленская в Киеве. Фото: Зеленская/Telegram

Британская принцесса Анна посетила Украину — детали

Британская принцесса Анна, единственная дочь покойной королевы Елизаветы, посетила Украину. Цель визита принцессы Анны — выразить солидарность с детьми и семьями, которые страдают от последствий полномасштабной войны России против Украины.

Во время визита в Киев Анна встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны, в частности, обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Принцеса Анна в Україні
Принцесса Анна и первая леди Украины чтят память детей, погибших из-за войны. Фото: Зеленская/telegram

Британская принцесса Анна также отдала дань уважения мемориалу, установленному в честь детей, погибших с начала войны России против Украины. Она положила игрушку как дань уважения. Принцессу сопровождала первая леди Украины Елена Зеленская.

Принцесса Анна пообщалась с украинскими детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или были депортированы Россией. В частности, она посетила реабилитационный центр, где встретилась с ветеранами войны, которые вернулись с фронта.

Визит принцессы Анны в Киев позже подтвердила и первая леди Елена Зеленская.

"Вчера вместе с Ее Королевским Высочеством Принцессой Анной, единственной дочерью Королевы Елизаветы II и Принца Филиппа, герцога Эдинбургского, и с Дарьей Герасимчук, советницей — уполномоченной Президента Украины по правам ребенка, мы пришли в "Мартиролог" — место памяти украинских детей, убитых Россией", — сообщила Зеленская.

Принцеса Анна в Україні
Принцесса Анна с визитом в Киеве. Фото: Зеленская/Telegram

Напомним, что недавно неожиданно посетил Киев принц Гарри, чтобы помочь украинским воинам восстановиться.

Во время визита в Киев принц Гарри встретился с украинскими ветеранами полномасштабной войны.

Владимир Зеленский Киев принцесса Анна Великобритания дипломатия визит
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
