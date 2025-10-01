Британська принцеса Анна приїхала до України

Президент України та принцеса Анна у Києві 1 жовтня 2025 року. Фото: Reuters

Принцеса Анна, сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ, приїхала до України з неоголошеним візитом. Британська принцеса зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформують Reuters та Sky News із посиланням на Букінгемський палац у середу, 1 жовтня.

Принцеса Анна та Олена Зеленська у Києві. Фото: Зеленська/Telegram

Британська принцеса Анна відвідала Україну — деталі

Британська принцеса Анна, єдина дочка покійної королеви Єлизавети, відвідала Україну. Мета візиту принцеси Анни — висловити солідарність з дітьми та сім'ями, які страждають від наслідків повномасштабної війни Росії проти України.

Під час візиту до Києва Анна зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони, зокрема, обговорили подальшу підтримку України з боку Великої Британії.

Принцеса Анна та перша леді України вшановують пам'ять дітей, що загинули через війну. Фото: Зеленська/telegram

Британська принцеса Анна також віддала шану меморіалу, встановленому на честь дітей, які загинули з початку війни Росії проти України. Вона поклала іграшку як данину поваги. Принцесу супроводжувала перша леді України Олена Зеленська.

Принцеса Анна поспілкувалася з українськими дітьми, які були вимушені покинути свої домівки через війну або були депортовані Росією. Зокрема, вона відвідала реабілітаційний центр, де зустрілася з ветеранами війни, які повернулися з фронту.

Візит принцеси Анни до Києва згодом підтвердила й перша леді Олена Зеленська.

"Учора разом із Її Королівською Високістю Принцесою Анною, єдиною донькою Королеви Єлизавети II та Принца Філіпа, герцога Единбурзького, та з Дарією Герасимчук, радницею — уповноваженою Президента України з прав дитини, ми прийшли до "Мартирологу" — місця вшанування пам’яті українських дітей, яких убила Росія", — повідомила Зеленська.

Принцеса Анна з візитом у Києві. Фото: Зеленська/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно несподівано завітав до Києва принц Гаррі, аби допомогти українським воїнам відновитися.

Під час візиту до Києва принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами повномасштабної війни.