Киевляне ждут общественный транспорт. Фото: Новости.LIVE

Из-за транспортного коллапса в Киеве дорога на работу с левого берега у некоторых киевлян занимает до 2,5 часов вместо привычных 20 минут. Сегодня власти частично восстанавливают движение по Южному мосту, однако "зеленая" ветка метро по-прежнему работает с ограничениями, а станция "Осокорки" закрыта для пассажиров.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Какова ситуация на дорогах Киева 30 октября

Сегодня в столице отмечается уменьшение утренних пробок на левом берегу, в частности в районе микрорайонов Позняки и Осокорки. Улучшение дорожной ситуации в часы пик журналистка программы Ранок.LIVE Анастасия Жиденко связывает с решением Киевской городской государственной администрации возобновить проезд по Южному мосту в направлении правого берега.

Движение разрешено только по одной полосе и исключительно для транспорта весом до 10 тонн, к которому относятся легковые автомобили. В то же время в обратном направлении ситуация остается без изменений, хотя загруженность дорог с правого на левый берег меньше.

Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на частичное разблокирование автомобильного движения, «зеленая ветка» киевского метрополитена продолжает работать со значительными ограничениями. Станция "Осокорки" пока не обслуживает пассажиров. Чтобы компенсировать транспортные перебои, городские власти накануне вывели на линии дополнительные автобусы, которые курсируют от "Осокорки" до станции метро "Выдубичи".

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Однако на практике этот транспорт часто оказывается переполненным. Пассажиры вынуждены долго ждать на остановках, а некоторые вообще не знают о существовании этих временных маршрутов. Из-за изнурительных и долгих поездок люди буквально засыпают в салонах автобусов по дороге на работу.

Вместо 20 минут киевляне тратят 2,5 часа в пути

Транспортный коллапс заставил горожан искать альтернативные способы передвижения. Одна из местных жительниц рассказала в эфире, что раньше ее путь до станции "Демеевская" на 91-м или 92-м автобусе занимал всего 20 минут. Теперь же время в пути увеличилось в разы.

"Вчера у меня это заняло где-то час, позавчера — два, а во вторник — 2,5 часа", — отметила киевлянка.

Чтобы успеть на работу, женщине приходится выходить из дома за два часа до начала рабочего дня.

Киевлянка признается, что каждый день использует разные способы передвижения. Так, накануне она шла через мост пешком, а несколькими днями ранее ехала на самокате, после чего садилась на попутный автобус. Некоторые же её знакомые из микрорайона Позняки из-за трудностей вообще отказались от поездок и решили временно оставаться дома.

Новини.LIVE сообщали, что из-за ограничений движения через Днепр в Киеве снова взлетели цены на такси. Доехать с левого берега на правый местами обходится как минимум в 799 гривен, а в часы пик тариф подскакивает аж до 1500 гривен за одну поездку.

Транспортный коллапс в Киеве прокомментировал экономист Алексей Кущ. Он отметил, что столице критически не хватает дублирующих маршрутов для людей и грузов. По его мнению, власти должны были подготовить альтернативные схемы движения значительно раньше.