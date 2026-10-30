Кияни очікують на громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

Через транспортний колапс у Києві дорога на роботу з лівого берега у деяких киян займає до 2,5 годин замість звичних 20 хвилин. Сьогодні влада частково відновлює рух Південним мостом, проте зелена гілка метро досі працює з обмеженнями, а станція "Осокорки" зачинена для пасажирів.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Яка ситуація на дорогах Києва 30 жовтня

Сьогодні у столиці фіксують зменшення ранкових заторів на лівому березі, зокрема в районі мікрорайонів Позняки та Осокорки. Покращення трафіку в години пік журналістка програми Ранок.LIVE Анастасія Жиденко пов'язує з рішенням Київської міської державної адміністрації відновити проїзд Південним мостом у напрямку правого берега.

Рух дозволили лише однією смугою і виключно для транспорту вагою до 10 тонн, куди входять легкові автомобілі. Водночас у зворотному напрямку ситуація залишається без змін, хоча завантаженість доріг з правого на лівий берег менша.

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри часткове розблокування автомобільного руху, зелена гілка київського метрополітену продовжує працювати зі значними обмеженнями. Станція "Осокорки" наразі не обслуговує пасажирів. Аби компенсувати транспортні перебої в роботі, міська влада напередодні вивела на лінії додаткові автобуси, які курсують від "Осокорків" до станції метро "Видубичі".

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Однак на практиці цей транспорт часто виявляється переповненим. Пасажири змушені довго чекати на зупинках, а дехто взагалі не знає про існування цих тимчасових маршрутів. Через виснажливі та довгі поїздки люди буквально засинають у салонах автобусів дорогою на роботу.

Замість 20 хвилин кияни витрачають 2,5 години в дорозі

Транспортний колапс змусив містян шукати альтернативні способи пересування. Одна з місцевих жительок розповіла в ефірі, що раніше її шлях до станції "Деміївська" на 91-му або 92-му автобусі займав усього 20 хвилин. Тепер же час у дорозі зріс у рази.

"Вчора у мене зайняло десь годину, позавчора це було дві, а у вівторок це було 2,5 години", — зазначила киянка.

Аби встигнути на роботу, жінці доводиться виходити з дому за дві години до початку робочого дня.

Киянка зізнається, що щодня використовує різні методи пересування. Так напередодні вона йшла через міст пішки, а кількома днями раніше їхала на самокаті, після чого ловила попутний автобус. Деякі ж її знайомі з мікрорайону Позняки через труднощі взагалі відмовилися від поїздок і вирішили тимчасово залишатися вдома.

Новини.LIVE інформували, що через обмеження руху через Дніпро в Києві знову злетіли ціни на таксі. Доїхати з лівого берега на правий подекуди коштує щонайменше 799 гривень, а в пікові години тариф підскакує аж до 1500 гривень за одну поїздку.

Транспортний колапс в Києві прокоментував економіст Олексій Кущ. Він зазначив, що столиці критично бракує дублюючих маршрутів для людей і вантажів. На його думку, підготувати альтернативні схеми руху влада мала значно раніше.