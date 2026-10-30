Південний міст у Києві. Ілюстративне фото: vechirniy.kyiv.ua

У п'ятницю, 30 жовтня, у Києві відновлюють автомобільний рух Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн. Водночас у протилежному напрямку рух залишається закритим через технічні роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

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Як курсуватиме транспорт Південним мостом

З 30 жовтня на Південному мосту поступово відновлюють проїзд автомобілів із лівого на правий берег Києва. На першому етапі для транспорту відкриють одну смугу. Нею зможуть користуватися транспортні засоби вагою до 10 тонн, зокрема легкові автомобілі.

Таке рішення ухвалили після технічного обстеження мосту та отримання висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Водночас проїзд Південним мостом із правого на лівий берег поки залишається закритим. На цій ділянці продовжуються технічні роботи. Про відновлення руху в цьому напрямку повідомлять додатково.

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У КМДА також розповіли про подальшу роботу над відновленням споруди. Фахівці профільних комунальних підприємств разом із науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій мосту. Йдеться, зокрема, про елементи, які забезпечують роботу метрополітену.

У зв'язку з тимчасовими обмеженнями водіїв закликають заздалегідь враховувати їх під час планування маршрутів.

"Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Просимо водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів", — зазначили у КМДА.

Скриншот заяви КМДА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами та влучили по Південному мосту. Внаслідок удару були пошкоджені конструкції мосту та інфраструктура метро. Через атаку тимчасово обмежили рух автомобілів і поїздів зеленої гілки метрополітену.

Новини.LIVE писали, що щодня між лівим і правим берегами Києва можуть переміщуватися до мільйона людей. За оцінкою голови Дарницької РДА Олександра Ковтунова, фактичний потік може становити 500–700 тисяч осіб. Водночас ці підрахунки не враховують транзитний рух через столицю.