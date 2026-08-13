Прогноз погоды в Киеве на 14 августа: без дождей, температура до +21°

Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в пятницу, 14 августа, ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит +11...+13 °C, а днём прогреется до +23...+25 °C. В Киевской области ночью будет прохладнее — до +8...+13 °C, днем температура повысится до +21...+26 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра и данные Meteoprog.

Какая будет погода в Киеве по данным Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 14 августа в Киевской области и в столице будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, его скорость составит 3–8 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха опустится до +8...+13 °C, а днем составит +21...+26 °C.

В Киеве ночь будет теплее — +11...+13 °C. Днем столбики термометров покажут +23...+25 °C.

Какая будет погода в Киеве по данным Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в пятницу в столице ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Существенных осадков в течение дня не прогнозируется.

Ночью температура воздуха составит около +19 °C, а днём — до +21 °C. Ветер северный, со скоростью 2–5 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 754 мм рт. ст., влажность — около 42%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве могут отложить начало отопительного сезона из-за отсутствия публичных результатов обследования жилого фонда. Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что городские власти по состоянию на середину августа не предоставили подробной информации о проверке домов и проведенных ремонтах. По его словам, в предыдущие годы запуск отопления уже откладывался как минимум на две недели, а часть ремонтов из-за морозов приходилось выполнять в сложных условиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ресторане на первом этаже отеля в Печерском районе Киева 36-летний мужчина устроил конфликт с посетителем, после чего несколько раз ударил его канцелярским ножом в область головы и плеча. Полицейские задержали нападавшего, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.