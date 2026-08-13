Резня в ресторане Киева: мужчину взяли под стражу

Задержание подозреваемого. Фото: полиция Киева

В Киеве полицейские задержали 36-летнего мужчину, устроившего конфликт в ресторане на первом этаже отеля в Печерском районе. В ходе стычки он несколько раз ударил 41-летнего посетителя канцелярским ножом.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Новини.LIVE.

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По данным правоохранителей, сначала мужчина вел себя агрессивно, приставал к работникам заведения и угрожал им физической расправой. После замечания одного из гостей он спровоцировал драку и нанес потерпевшему удары ножом в область головы и плеча.

Полицейская машина возле отеля. Фото: полиция Киева

В результате нападения мужчина получил многочисленные ранения лица и перелом костей носа. Полицейские задержали нападавшего в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса и изъяли канцелярский нож.

Изъятый канцелярский нож. Фото: полиция Киева

Следователи сообщили задержанному о подозрении в хулиганстве с применением предмета, приспособленного для причинения телесных повреждений. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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