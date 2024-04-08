Убийство юноши в киевском фуникулере — новые детали

Киевский фуникулер. Фото: radseason.com

В связи со смертью молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало начало уголовного производства. Известно, что нападавший являлся сотрудником правоохранительного ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР в понедельник, 8 апреля.

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Вечером 7 апреля произошел спор между служащим правоохранительных органов и подростком. После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня, который упал и, разбив стекло, поранился. Парень скончался на месте происшествия.

Сотрудник полиции был задержан и временно отстранен от службы. В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанному планируют объявить обвинения в умышленном убийстве. Мужчине может грозить наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет.

ДБР уточнило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.

Управление государственной охраны сообщило о начале внутреннего служебного расследования и заверило, что будет сотрудничать со следователями.

Погибший парень. Фото: соцсети

Убийство подростка в Киеве

В спортивном клубе "Чайка", где тренировался 16-летний Максим, рассказали, что он проводил вечер 7 апреля с друзьями на Почтовой площади и уезжал на фуникулере.

Военный в форме без опознавательных знаков решил вмешаться, когда подростки развлекались, и подошел к ним в нетрезвом состоянии.

"Тот решил проявить свой военный патриотизм, подойдя в нетрезвом состоянии со словами: "Ты готов отдать долг Родине?" Максим уверенно ответил, что готов", — написали в клубе.

В СК "Чайка" рассказали о гибели 16-летнего Максима на фуникулере. Фото: скриншот

После этого мужчина толкнул Максима, ударившегося головой о стекло. Один из обломков попал парню в сонную артерию. По словам спортклуба, после получения ранения парень прошел несколько шагов и упал на лестнице, где и скончался.

Напомним, что в Одесской области нашли убитую женщину с ребенком. Пока известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.

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