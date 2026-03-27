В Киеве экс-министр с сообщниками фиктивно продал зерно на 63 млн грн

Правоохранители разоблачили схему фиктивной продажи зерна кукурузы на 63 миллиона гривен. Установлено, что одним из подозреваемых является экс-министр Министерства агропромышленного развития Украины. Схему организовали в начале года должностные лица одного из агропредприятий в Киевской области.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в пятницу, 27 марта, передает Новини.LIVE.

"Организатор схемы — экс-нардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель", — рассказал Кравченко.

Злоумышленники оформили контракт на поставку 7 тысяч тонн зерна урожая 2025 года. Чтобы придать сделке вид законной, покупателю передали фальсифицированные складские квитанции и акты приема-передачи.

В документах указывалось, что зерно якобы хранится на элеваторе продавца в Киевской области. Впрочем, проверка через государственные реестры и с привлечением специалистов установила, что на момент подписания документов продукция на складе отсутствовала.

Также установлено, что предприятие-продавец выдало складские документы на более 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную техническую мощность элеватора, что составляет 60 тыс. тонн.

Потерпевшей стороне нанесли ущерб на 63,7 млн гривен.

"Правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам жительства фигурантов и по адресам ведения бизнеса. Изъята финансовая документация, цифровые носители информации и транспортные средства. Во время проверки элеватора факт отсутствия заявленного зерна подтвердился", — отметил Кравченко.

Трем участникам схемы объявили подозрение в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

