Главная Киев В Киеве экс-министр с сообщниками фиктивно продал зерно на 63 млн грн

В Киеве экс-министр с сообщниками фиктивно продал зерно на 63 млн грн

Дата публикации 27 марта 2026 16:04
Правоохранители и фигурант дела. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили схему фиктивной продажи зерна кукурузы на 63 миллиона гривен. Установлено, что одним из подозреваемых является экс-министр Министерства агропромышленного развития Украины. Схему организовали в начале года должностные лица одного из агропредприятий в Киевской области.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в пятницу, 27 марта, передает Новини.LIVE.

Фиктивная продажа зерна

"Организатор схемы — экс-нардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель", — рассказал Кравченко.

На Київщині фіктивно продавали зерно
Обыски у фигурантов. Фото: Офис генпрокурора

Злоумышленники оформили контракт на поставку 7 тысяч тонн зерна урожая 2025 года. Чтобы придать сделке вид законной, покупателю передали фальсифицированные складские квитанции и акты приема-передачи.

В документах указывалось, что зерно якобы хранится на элеваторе продавца в Киевской области. Впрочем, проверка через государственные реестры и с привлечением специалистов установила, что на момент подписания документов продукция на складе отсутствовала.

Читайте также:
На Київщині організували схему із фейкової закупівлі зерна
Правоохранители и один из участников схемы. Фото: Офис генпрокурора
Правоохоронці затримають фігуранта на Київщині
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Офис Генпрокурора

Также установлено, что предприятие-продавец выдало складские документы на более 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную техническую мощность элеватора, что составляет 60 тыс. тонн.

Потерпевшей стороне нанесли ущерб на 63,7 млн гривен.

"Правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам жительства фигурантов и по адресам ведения бизнеса. Изъята финансовая документация, цифровые носители информации и транспортные средства. Во время проверки элеватора факт отсутствия заявленного зерна подтвердился", — отметил Кравченко.

Схема із продажу фіктивного зерна на Київщині
Элеватор. Фото: Офис генпрокурора

Трем участникам схемы объявили подозрение в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Пост Кравченко. Фото: скриншот
Пост Кравченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, в Киевском университете культуры организовали схему по растрате бюджета в особо крупных размерах. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что в Киеве нанесли ущерб бюджету в размере 5 миллионов гривен. Причиной стал некачественный ремонт дороги. Вследствие этого будут судить инженера частного предприятия и двух должностных лиц "Киевавтодора".

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
