Ртутный завод Радикал в Киеве — Бахматов сказал, когда ликвидируют

Руины завода "Радикал". Фото: 24 Канал

В Киеве до сих пор не могут решить проблему с руинами химического завода "Радикал". Несмотря на то, что он уже десятки лет не работает и превратился в руины, Киеву грозит реальная экологическая катастрофа. Громада столицы уже понесла многомиллиардные убытки.

Об этом сказал председатель Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире "Киевского времени" назвал эту промышленную территорию "медленной ртутной бомбой", которая ежедневно отравляет Киев.

Реклама

Читайте также:

Завод "Радикал" может отравить миллионы украинцев

Предприятие "Радикал", которое было построено еще в 1950-х годах, не имеет специальной защитной чаши для опасных отходов. По оценкам экологов, около 200 тонн ртути испаряется прямо в воздух, что особенно опасно в жаркий период. Примечательно, что в 2015 году Япония предлагала более 1,1 млрд долларов на ликвидацию этой проблемы, однако тогда помощь так и не была использована.

По словам Бахматова, районная власть сейчас ведет переговоры с международными партнерами, чтобы начать процесс демеркуризации "Радикала".

"Это Чернобыль медленный, который находится в Киеве. Это ртутная бомба. Мы общаемся с иностранными партнерами, чтобы начать процесс демеркуризации этой истории. Это будут международные средства", — подчеркнул Бахматов.

Напомним, что заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Петр Пантелеев еще в 2022 году получил подозрение от прокуратуры по делу о загрязнении территории "Радикала". По данным следствия, речь идет о нанесении Киеву ущерба на сумму около 40 млрд грн.

Также в 2022 году журналисты Розвідка.LIVE, поинтересовались, как распродают жилье возле опасного завода в Киеве и какие другие скрытые катастрофические последствия несут руины бывшего химического завода.

В январе 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон о присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути. Речь идет о запрете на производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть, а также прекращении производства ацетальдегида.