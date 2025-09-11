Відео
Головна Київ "Радикал" роками труїть киян — коли ліквідують та очистять завод

"Радикал" роками труїть киян — коли ліквідують та очистять завод

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:09
Ртутний завод Радикал в Києві — Бахматов сказав, коли ліквідують
Руїни заводу "Радикал". Фото: 24 Канал

У Києві досі не можуть розв'язати проблему із руїнами хімічного заводу "Радикал". Попри те, що він уже десятки років не працює та перетворився в руїни, Києву загрожує реальна екологічна катастрофа. Громада столиці уже зазнала багатомільярдних збитків.

Про це сказав голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі "Київського часу" і назвав цю промислову територію "повільною ртутною бомбою", яка щодня отруює Київ.

Читайте також:

Завод "Радикал" може отруїти мільйони українців

Підприємство "Радикал", яке було збудоване ще у 1950-х роках, не має спеціальної захисної чаші для небезпечних відходів. За оцінками екологів, близько 200 тонн ртуті випаровується просто в повітря, що особливо небезпечно у спекотний період. Примітно, що у 2015 році Японія пропонувала понад 1,1 млрд доларів на ліквідацію цієї проблеми, однак тоді допомога так і не була використана.

За словами Бахматова, районна влада зараз веде переговори з міжнародними партнерами, аби розпочати процес демеркуризації "Радикалу".

"Це Чорнобиль повільний, який розташований у Києві. Це ртутна бомба. Ми спілкуємося з іноземними партнерами, щоб розпочати процес демеркуризації цієї історії. Це будуть міжнародні кошти", — підкреслив Бахматов.

Нагадаємо, що заступник голови КМДА Віталія Кличка Петро Пантелеєв ще у 2022 році отримав підозру від прокуратури у справі про забруднення території "Радикалу". За даними слідства, йдеться про завдання Києву збитків на суму близько 40 млрд грн.

Також у 2022 році журналісти Розвідка.LIVE, поцікавилися, як розпродують житло біля небезпечного заводу в Києві та які інші приховані катастрофічні наслідки несуть руїни колишнього хімічного заводу.

 У січні 2023 року Верховна Рада України прийняла закон про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть. Йдеться про заборону на виробництво, імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть, а також 
припинення виробництва ацетальдегіду.

Київ завод екологічна катастрофа екологічна загроза ртуть завод Радикал
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
