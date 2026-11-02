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Главная Киев Председатель Деснянской РГА: в Киеве дома остаются без света до 37 часов

Председатель Деснянской РГА: в Киеве дома остаются без света до 37 часов

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2 ноября 2026 19:55
В Киеве дома останутся без света до 37 часов — глава Деснянской РГА Новини.LIVE
Город остался без электричества. Фото: Новини.LIVE

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что в Киеве некоторые жилые дома остаются без электричества в течение 37 часов, а в отдельных случаях отсутствует водоснабжение. Таким образом, он поставил под сомнение деятельность городских властей и выполнение плана по обеспечению устойчивости города стоимостью 37 млрд грн.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост Максима Бахматова в Facebook.

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Бахматов заявил о проблемах с подготовкой Киева к зиме

Глава Деснянской РГА в своем Facebook раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко. По его мнению, подготовка к отопительному сезону проходит крайне неудачно. Он отметил, что общественность не видела отчета о выполнении плана обеспечения устойчивости столицы стоимостью 37 млрд грн.

Бахматов сообщает, что, по мнению киевских властей, город готов к суровой зиме, но в отдельных домах уже 37 часов нет света и отсутствует водоснабжение. По его словам, у столицы было время на подготовку к сложному периоду и значительные бюджетные ресурсы.

"Для подготовки к суровой зиме были 2022–2023–2024–2025–2026 годы и 500 млрд грн бюджета", — говорится в источнике.

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Он подчеркивает, что у него "особенно много вопросов по поводу подготовки левого берега Киева".

"По мнению экспертов, если бы каждый год выделялось хотя бы 10% бюджета Киева на собственную генерацию — блэкаута бы не было", — поделился Бахматов.

Голова Деснянської РДА: у Києві будинки без світла до 37 годин - фото 1
Пост Максима Бахматова. Скриншот: Facebook

Новости Киева

Мы писали, что эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев эксклюзивно поделился в эфире Ранок.LIVE информацией о состоянии энергосистемы Киева. Он напомнил, что в столице остановлена генерация на трех теплоэлектроцентралях после российской атаки 7 января 2026 года. Речь идет о ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, их работу так и не смогли возобновить.

Новини.LIVE сообщали, что Рябцев также объяснил причину остановки киевского метрополитена. Он отметил, что перебои с электроэнергией вызвали колебания напряжения и трудности с передачей электричества. Из-за значительных повреждений энергетики вынуждены ограничивать потребление крупных объектов.

Виталий Кличко Киев зима отключения света Максим Бахматов подготовка к зиме
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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