Главная Киев В Киеве и области разрушения из-за атаки оккупантов РФ — Кличко

В Киеве и области разрушения из-за атаки оккупантов РФ — Кличко

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 05:11
В Киеве из-за падения обломков на дома есть разрушения в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Днепровском районах
Спасатель ГСЧС Украины. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты ночью атаковали столицу Украины большой группой дронов-камикадзе. В результате в нескольких районах Киева из-за падения обломков повреждены дома, зафиксирован вызов медиков. Тяжелая ситуация и в Киевской области.

Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и Киевская ОГА.

Читайте также:

Что известно о последствиях атаки РФ на Киев на данный момент

В Киеве и области разрушения из-за атаки оккупантов РФ — Кличко - фото 1
Сообщение мэра Киева об атаке РФ. Фото: Скриншот

По информации мэра, есть разрушения в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Днепровском районах Киева.

В Соломенском и Святошинском районах уже есть пострадавшие - два человека. Медики оказывают им помощь и одного человека уже госпитализировали.

Также спасатели работают на локации Соломенского района, где обломки дрона упали на пятиэтажку. Экстренные службы выехали и в другие районы столицы, в которых зафиксированы падения обломков дронов-камикадзе российских оккупантов.

Какие последствия атаки в Киевской области

В Киеве и области разрушения из-за атаки оккупантов РФ — Кличко - фото 2
Последствия атаки РФ на Киевскую область. Фото: Скриншот

В свою очередь Киевская ОГА проинформировала, что в Бучанском районе есть пожар в жилом помещении и загорелись две машины. В Фастовском районе тоже возгорание частного дома. Белоцерковский и Фастовский район тоже борются с огнем в частных и нежилых помещениях.

Напомним, сегодня ночью оккупанты РФ также атаковали Запорожье, причем несколько раз: последний раз запустили "Кинжал". Есть пострадавшие и разрушения.

Также мы сообщали, что минувшей ночью оккупанты нанесли массированный обстрел по Винницкой области. Был поврежден объект критической инфраструктуры.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
