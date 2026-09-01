Россия изменила тактику обстрелов Киева — эксперт

Ликвидация последствий атак РФ в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

Россия изменила тактику воздушных ударов по Киеву и стала чаще применять реактивные ударные дроны. Уже шестые сутки подряд столица подвергается атакам, которые могут быть частью новой стратегии врага, направленной на изнурение украинской ПВО и оказание постоянного давления на город.

Об этом рассказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в прямом эфире Ранок.LIVE.

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Россия перешла к новой тактике атак

Богдан Долинце, отвечая на вопрос Александра Саюна, рассказал, что массированные удары баллистическими ракетами России по Украине никуда не исчезли, однако подход к их подготовке и проведению может меняться. Эксперт отмечает, что ранее подготовка к очередной масштабной атаке могла длиться от трех до десяти суток.

В то же время после недавних массированных ударов с использованием различных видов вооружения этот период, по оценке эксперта, может стать более длительным. Подготовка новой масштабной атаки может занимать примерно от пяти до семи дней, а в отдельных случаях — до десяти.

Однако, как подчеркнул Долинце, важным изменением является появление дополнительного компонента — систематических атак, направленных на истощение украинских сил противовоздушной обороны.

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Реактивные дроны используются для истощения ПВО

Эксперт считает, что постоянное применение реактивных ударных беспилотников может стать для России долгосрочной тактикой. Речь идет не только о нанесении непосредственного ущерба, но и о создании постоянной нагрузки на украинскую систему ПВО.

"Добавился компонент по истощению сил ПВО и давлению на экономику с использованием постоянных вылетов реактивных ударных дронов", — пояснил Богдан Долинце.

По его словам, России удалось нарастить производство таких беспилотников и одновременно уменьшить зависимость от китайских двигателей для них. Это дает российской армии возможность поддерживать значительные объемы применения дронов во время атак.

До 30% беспилотников могут быть реактивными

Богдан Долинце отметил, что имеющиеся производственные возможности России уже позволяют осуществлять массированные атаки, в составе которых значительную часть составляют реактивные беспилотники.

По оценке эксперта, их доля во время отдельных массированных атак может достигать 30%. Таким образом, Россия может одновременно использовать различные типы ударных дронов, чтобы создавать длительную нагрузку на украинскую ПВО.

"Скорее всего, мы можем констатировать, что данная тактика, вероятно, станет постоянной со стороны врага", — отметил эксперт.

По его мнению, регулярное применение реактивных дронов является частью стратегии России, которая предусматривает не только нанесение отдельных массированных ударов, но и постоянное давление на украинскую противовоздушную оборону и экономику.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на вторник, 1 сентября, российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате обстрела в столице возник пожар, есть погибшие и пострадавшие. После 02:20 в столице раздалась серия мощных взрывов, которые длились около 20 минут. В этот период российские войска осуществляли пуски баллистических ракет по Киеву.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 1 сентября российские войска также нанесли удары по Киевской области, применив беспилотники и ракеты. В Борисполе в результате атаки повреждены жилой дом и предприятие, есть погибшие и раненые. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что российские силы в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру и жилую застройку.