Разрушенные дома, пожары и жертвы: все о ночной атаке на Киев (фото)

Поврежденный дом и автомобиль в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на понедельник, 6 июля, Киев, не успев оправиться от недавнего обстрела, вновь оказался под комбинированным ударом. В результате атаки в городе вновь зафиксированы многочисленные повреждения, известно также о погибших и постражавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Главное:

россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами, дронами и крылатыми ракетами;

повреждения зафиксированы в трех районах;

в городе повреждены дома, людей извлекают из-под завалов;

в результате атаки в столице 7 погибших и 24 пострадавших.

Что известно об атаке РФ на Киев

После часа ночи в Киеве и большинстве областей Украины объявили тревогу. Уже в 01:36 враг начал наносить по столице удары баллистическими ракетами. Эта атака длилась около часа с небольшими паузами.

Сразу после ракетного обстрела, в 02:40, Киев атаковали дроны. Примерно через 20 минут по столице уже летели крылатые ракеты, которые враг запустил ночью со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Под утро после атаки в городе продолжали периодически раздаваться взрывы. Предположительно, это могла быть детонация кассетных частей крылатых ракет.

Кроме того, россияне запускали ночью крылатые ракеты «Калибр» из акватории Чёрного моря. Мониторинговые каналы сообщали, что эти ракеты были сбиты, не долетев до своих целей.

Последствия обстрела Киева 6 июля

ГСЧС Украины в своем Telegram-канале подтвердило информацию местных властей о том, что последствия обстрела зафиксированы в трех районах Киева — Подольском, Дарницком и Голосеевском.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Последствия атаки РФ на Киев 6 июля. Фото: ГСЧС

Подольский район

По данным спасателей, в этом районе произошло попадание в девятиэтажное здание с последующим разрушением с 9-го по 5-й этажи.

"17 человек выведены на свежий воздух, 28 — спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении.

По другим адресам произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше.

"Частичное обрушение на крыше 19-этажного здания, горят автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16-го этажа 25-этажного жилого дома", — говорится в публикации.

Кроме того, продолжаются поиски пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло обрушение с 2 по 5 этажи.

Дарницкий район

В Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произошло падение обломков на уровне 4-го этажа, а в другом — пожар в квартирах площадью 150 квадратных метров.

Кроме того, у ГСЧС есть информация о пожаре в расположенном по соседству гаражном кооперативе.

По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание на этажах с 23 по 25.

Голосеевский район

Здесь, по предварительным данным, в результате атаки горит нежилое здание.

ГСЧС о последствиях атаки на Киев. Фото: скриншот

Жертвы и пострадавшие

Мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко в своих Telegram-каналах писали, что на данный момент известно о 7 погибших и 24 пострадавших в результате атаки РФ.

Спасатели в Киеве на месте событий. Фото: ГСЧС

Как сообщали Новини.LIVE, кроме Киева враг атаковал ночью Киевскую область. В результате обстрела погиб человек и были повреждены дома.

Также мы писали, что, по данным Reuters, в эту среду на саммите НАТО президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить завершение войны. После этого, как сообщают источники, Трамп может связаться с диктатором РФ Владимиром Путиным.