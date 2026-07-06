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Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы, враг ударил баллистикой

В Киеве прогремели мощные взрывы, враг ударил баллистикой

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 01:47
Взрывы в Киеве 6 июля в результате ракетного обстрела
Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве только что, в ночь на 6 июля, прогремели взрывы. Враг нанес ракетный удар по столице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 6 июля

Примерно в 01:12 в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. КМВА в Telegram предупредила, что сигнал прозвучал из-за угрозы применения врагом ракетного вооружения.

Уже в 01:36 Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении столицы баллистические ракеты, а через несколько минут в городе раздалась серия взрывов. В то же время мэр Виталий Кличко написал в Telegram о работе ПВО, а начальник КМВА подтвердил баллистическую атаку.

"Враг наносит удары баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", — написал Ткаченко.

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Примерно в 01:46 в столице раздались повторные взрывы. Мониторинговые каналы сообщали, что враг в общей сложности применил около 15-20 ракет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал сейчас распространяется почти на всей территории Украины.

В Киеве прогремели мощные взрывы, враг ударил баллистикой - фото 1
Предупреждение военных о ракетах, летящих на Киев. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне подготовились к новому обстрелу. В связи с этим он призвал украинцев реагировать на тревоги.

Также мы писали, что этой ночью оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" и, по предварительным данным, их сбили. Однако мониторинговые каналы сообщали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики и провел пусковые маневры, поэтому уже вскоре вражеские ракеты с самолетов могут оказаться над Украиной.

Киев война обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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