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Главная Киев РФ нанесла удары по Киевской области: погиб человек, повреждены дома

РФ нанесла удары по Киевской области: погиб человек, повреждены дома

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 05:47
Обстрел Киевской области 6 июля — повреждены здания, погиб человек
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС в Харьковской области

В ночь на 6 июля Россия совершила массированную атаку на Киевскую область. В результате обстрела в нескольких районах региона зафиксированы повреждения, также известно о погибшем и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.

Последствия обстрела Киевской области 6 июля

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки РФ в Бучанском районе погиб человек. Кроме того, еще 10 человек пострадали.

"Еще 10 жителей области получили травмы. Шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей госпитализированы в местную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По словам Калашника, последствия атаки РФ зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Он подчеркнул, что россияне целенаправленно наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

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"Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают все оперативные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов", — резюмировал начальник Киевской ОВА.

Удар по Київщині 6 липня - пошкоджені будинки, загинула людинна
Сообщение Калашника о последствиях атаки РФ. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Основной целью РФ стал Киев, в результате чего в городе раздавались громкие взрывы.

Также мы писали, что в результате обстрела врагом в городе повреждены жилые дома и возникли пожары. На данный момент известно о 7 погибших и 24 пострадавших.

Киевская область обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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