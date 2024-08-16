Авария в Киевском метрополитене — на какой стадии ремонтные работы

Ремонтные работы в тоннеле между "Демеевской" и "Лыбидской". Фото: Павел Авдокушин

В Киеве тоннель столичного метро между станцией "Демеевская" и "Лыбидская" еще находятся в состоянии ремонта. Впрочем, фотографии с места проведения работ свидетельствуют, что этот процесс находится на завершающей стадии.

Об этом сообщили Новини.LIVE в пятницу, 16 августа.

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Судя по фотографиям, на участке столичного метрополитена между "Демеевской" и "Лыбидской" завершаются ремонтные работы. Вероятно, уже скоро состоится тестовый запуск поездов.

Напомним, ранее киевский городской голова Виталий Кличко обещал запустить движение на этом участке метро уже в сентябре.

Тогда он сообщил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а несоблюдение технологий при строительстве 15 лет назад — причина аварийной ситуации в перегоне.

Ремонтные работы по тоннелю Киевского метрополитена. Фото: Павел Авдокушин

Ремонтная бригада в тоннеле метро. Фото: Павел Авдокушин